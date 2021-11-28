Глава польского правительства обвинил немецкого канцлера в «легитимизации режима» Лукашенко

Матеуш Моравецкий раскритиковал Ангелу Меркель из-за ее звонка белорусскому правителю, передает агентство DPA. Вместе с тем, Лукашенко, по мнению премьер-министра Польши, злоупотребил разговором с канцлером Германии и сделал вид, что она согласилась перевезти 2 тысячи нелегальных мигрантов в Европу.

Лукашенко и Меркель провели два телефонных разговора в середине ноября на фоне миграционного кризиса на белорусско-польской границе.