Берлин, по данным журналистов, призвал Вашингтон не вводить санкции против «Северного потока-2»

Как утверждает новостной портал Axios со ссылкой на неофициальный документ, власти Германии считают, что ограничительные меры против трубопровода «в конечном итоге нанесут ущерб трансатлантическому единству». При этом предполагается, что проект не угрожает Украине до тех пор, пока гарантирован «разумный транзит газа» через эту страну.

Этим летом США и Германия договорились, что позволят достроить «Северный потоке-2» без введения дополнительных санкций. В середине октября первую нитку заполнили газом.