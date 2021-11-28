На парламентских выборах в Киргизии после обработки 70% бюллетеней лидирует провластная партия «отчизна Кыргызстан». Она набирает около 30% голосов. На втором месте с 25% идет партия «Доверие». На третьем месте – политобъединение «Гармония» с 20%. Согласно данным, 4 оппозиционные партии преодолевает необходимый 5%-ный барьер. В одном из одномандатных округов лидирует сын бывшего президента страны Сеитбек Атамбаев.

Выборы в Киргизии были назначены после того, как прошлогоднее голосование было признано недействительным из-за многочисленных нарушений. После вспыхнувших беспорядков в стране сменились президент и правительство.