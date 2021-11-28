Выплаты из бюджета Кузбасса уже получили 60 пострадавших и семьи 27-ми погибших на шахте «Листвяжная». Об этом рассказал губернатор региона Сергей Цивилев. Он также сообщил, что мониторинг состояния аварийной шахты будет продолжаться до завтрашнего дня. В результате взрыва метана и задымления на «Листвяжной» погиб 51 человек, около 80 пострадали.

Родственники и знакомые погибших на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области шахтеров считают, что причиной трагедии стало несоблюдение техники безопасности руководством. Об этом они рассказали Русской службе BBC. По официальной версии, причина аварии — взрыв метана и последовавшее задымление, от которого задохнулись люди.