Прощание с певцом и композитором Александром Градским предположительно пройдет 1 декабря в театре «Градский холл»

Об этом сообщает агентство ТАСС. Музыкант скончался сегодня ночью на 73-м году жизни. Александра Градского нередко называют «отцом русского рока», хотя сам он не любил это определение. В этом направлении – иногда полулегальном, а иногда и находящимся под прямым запретом цензуры – он начал работать, еще будучи школьником. Градский был организатором сразу двух групп: «Славяне» и «Скоморохи». От исполнения зарубежных песен постепенно коллективы переходят к русскоязычным композициям собственного сочинения.

В середине 80-х Градский был одним из организаторов первых советских рок-фестивалей, к тому моменту он также завершил десятилетнюю работу над отечественной рок-оперой «Стадион», посвященной военному перевороту в Чили в 1973 году. Роли в ней исполнили главные звезды того времени: от Аллы Пугачевой и Иосифа Кобзона до Андрея Миронова и Михаила Боярского.

Всесоюзную известность, впрочем, Градский получил раньше. Одной из первых его самостоятельных работ стала музыка к фильму Андрей Кончаловского «Романс о влюбленных». Журнал Billboard отметил ее как «выдающийся вклад в музыку народов мира».

Градский, казалось, мог исполнить песню в любом стиле: и рок, и оперу, и эстрадную музыку, и даже композиции для мультфильмов. При этом официальными властями он считался «неформатным» музыкантом: длинные волосы, темные очки, в более поздние годы – и темная одежда. Все это не походило на стандартного советского исполнителя. Тем не менее Градский имел невероятную популярность среди слушателей, отметила в эфире телеканала «360» певица Лолита Милявская. Многие отмечали, что у Градского был непростой характер, однако, как сказал в эфире «Эха» худрук культурного центра «Песняры» Юрий Доронин, музыкант всегда оставался замечательным общественным деятелем.

Визитной карточкой Градского, между тем, была песня Александры Пахмутовой и Николая Добронравова «Как молоды мы были», которую артист впервые исполнил еще в 26 лет.

В последние годы Градский был наставником шоу «Голос» на Первом канале, в том числе – в нынешнем сезоне. Вещатель уже объявил, что намерен завершить очередной этап проекта в память о музыканте.

О месте похорон Александра Градского официально пока не сообщается.