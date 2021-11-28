Новый штамм коронавируса омикрон активно распространяется за рубежом

Сразу у 13 голландцев, прилетевших на родину из ЮАР, медики выявили заражение новой разновидностью ковида. Обследуют более 600 пассажиров, которые прибыли двумя рейсами с юга Африки. В Минздраве Нидерландов допустили, что заражённых штаммом омикрон будет больше. Первые случаи инфицирования им отмечены в Дании и Австралии. Заражённые, по данным властей, привезли опасный вирус, вернувшись из ЮАР. В Чехии также выявлен первый случай заражения омикрон-штаммом. Напомним, что до этого он подтвердился в Бельгии. Многие государства приостанавливают авиасообщение с югом Африки. В отличие от них, израильские власти объявили о полном закрытии своих границ для всех иностранцев на пару недель, мера начнёт действовать с завтрашнего дня. Тем временем посольство России в ЮАР предупредило соотечественников, которые находятся в стране, быть готовыми при необходимости сразу её покинуть. В республике уже выявили 150 случаев заболевания коронавирусом из-за нового штамма. Оперативно информировать должны специально созданные для этой цели телеграм-каналы, там же люди смогут прочитать, как им лучше действовать, если ситуация ухудшится. Сильная усталость и головная боль — это основные симптомы при заражении, рассказала руководитель Медицинской ассоциации ЮАР Анжелик Кутзе.

Президент Южноафриканской республики сегодня обратится к нации в связи с распространением в стране штамма омикрон. Глава страны выступит в 9 вечера по Москве. В Минздраве ЮАР сказали, что пока не намерены ужесточать меры. Всемирная организация здравоохранения оценила новый штамм из ЮАР как вызывающий беспокойство. Специалисты отмечают, что он может заражать даже вакцинированных людей.

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран высказал предположение, что новый вариант коронавируса «омикрон» уже проник в страну: «Вариант омикрон уже присутствует в Англии, Италии, Бельгии, вполне вероятно, что он уже циркулирует и у нас. Впрочем, к настоящему времени штамм омикрон не выявлен на территории страны, но это – вопрос времени. Появление нового штамма никак не влияет на стратегию вакцинации. Я бы хотел, чтобы мы смогли приблизиться к показателю в 10 млн французов, которые получили бустерную дозу до конца следующей недели». Веран добавил, что национальные органы здравоохранения работают, чтобы вовремя обнаружить случаи заражения новым штаммом и начать немедленно бороться против него.

В Британии пока не видят необходимости в более строгих ограничительных мерах из-за нового штамма коронавируса. Об этом в интервью телеканалу Sky News сказал министр здравоохранения страны Саджид Джавид. При этом он выразил надежду, что жители Великобритании будут строго соблюдать уже действующие меры безопасности.

В Роспотребнадзоре утверждают, что на территории России омикрон-штамм коронавируса не выявлен.