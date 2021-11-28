The Washington Post назвал Илона Маска самым популярным иностранцем в России

Американская газета The Washington Post назвала предпринимателя и миллиардера Илона Маска самым популярным иностранцем в России. Как утверждает издание, «Маск — это редкая фигура, пользующаяся почти всеобщей популярностью в стране, которую нелегко впечатлить, особенно чужакам». При этом отмечается, что многие россияне считают историю Маска, который иммигрировал в США из ЮАР и добился успеха, вдохновляющей, а в рунете пользуются большой популярностью шутки о необычных изобретениях с фразой: «Как тебе такое, Илон Маск?».