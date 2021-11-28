В Чечне в школьную программу включили книгу о первом президенте Чечни, отце нынешнего главы республики Ахмате Кадырове. Она называется «Путь, озаренный светом». Написал ее начальник Управления экономической безопасности республиканского МВД Амруди Эдилов. Как сообщает телеканала «Грозный ТВ», пособие поступило во все школы региона и включено в школьную программу как дополнительный материал по изучении истории России.
2021-11-28T17:33:52+03:00
2021-11-28T17:33:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:33, 28 ноября 2021
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