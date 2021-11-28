Правительство Германии обратилось к Конгрессу США с просьбой не вводить новые санкции в отношении «Северного потока-2»

Правительство Германии обратилось к американскому Конгрессу с просьбой не вводить новые санкции в отношении «Северного потока-2». Об этом сообщает интернет-портал «Аксиос» со ссылкой на обращения немецких властей. В правительстве Германии утверждают, что ограничения против трубопровода могут ослабить доверие к США и подорвать трансатлантическое единство. Возможные санкции против «Северного потока-2» авторы обращения называют победой для Путина.