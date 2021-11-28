Правительство Германии обратилось к Конгрессу США с просьбой не вводить новые санкции в отношении «Северного потока-2»

Правительство Германии обратилось к американскому Конгрессу с просьбой не вводить новые санкции в отношении «Северного потока-2». Об этом сообщает интернет-портал «Аксиос» со ссылкой на обращения немецких властей. В правительстве Германии утверждают, что ограничения против трубопровода могут ослабить доверие к США и подорвать трансатлантическое единство. Возможные санкции против «Северного потока-2» авторы обращения называют победой для Путина.
2021-11-28T17:33:29+03:00
2021-11-28T17:33:29+03:00
https://echo.msk.ru/news/2943254-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
17:33, 28 ноября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
«Заговор Кремля против свободного мира» должен выглядеть максимально масштабным Украинцам, которые недавно официально опровергли «сенсацию» американских СМИ о наращивании российских войск у украинской границы, судя по всему, сделали внушение – мол, в Вашингтоне лучше знают, что происходит у ваших границ…
Дмитрий Быков: Сегодня в России самые умные те, кто не совпадает с господствующим настроением В России личности в истории абсолютно ничтожна, потому что российская история — это заведенный циклический механизм. Играть здесь роль — это примерно что растапливать зимой полярные льды. Ничего вы не сделаете…