В Киргизии завершились парламентские выборы

Явка, по данным республиканской избирательной комиссии, превысила 28%. Вспыхнувшие в стране беспорядки привели к смене президента и правительства. На этот раз по итогам обработки 1% бюллетеней лидирует провластная партия «Отчизна Кыргызстан». Она, по данным ЦИКа, набирает 42%. Оппозиционные партии в состав законодательного органа не проходят. Всего же необходимый 5%-ный барьер преодолевают десять политических объединений. В своем одномандатном округе с 22% голосов побеждает сын экс-президента Киргизии Сеитбек Атамбаев.

Между тем депутат парламента Киргизии Батыкбек Жетигенов задержан в Бишкеке по делу о попытке захвата власти. Как сообщает местное информагентство «24», вместе с ним задержан лидер общественного объединения «Гармония народа» Аскат Темралиев. По версии следствия они намеревались после парламентских выборов устроить массовые беспорядки, которые, по их планам, должны были привести к смене власти.