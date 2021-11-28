Министр здравоохранения Франции высказал предположение, что новый вариант коронавируса «омикрон» уже проник в страну

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран высказал предположение, что новый вариант коронавируса «омикрон» уже проник в страну: «Вариант омикрон уже присутствует в Англии, Италии, Бельгии, вполне вероятно, что он уже циркулирует и у нас. Впрочем, к настоящему времени штамм омикрон не выявлен на территории страны, но это – вопрос времени. Появление нового штамма никак не влияет на стратегию вакцинации. Я бы хотел, чтобы мы смогли приблизиться к показателю в 10 млн французов, которые получили бустерную дозу до конца следующей недели».

Веран добавил, что национальные органы здравоохранения работают, чтобы вовремя обнаружить случаи заражения новым штаммом и начать немедленно бороться против него.

Напомним, ранее российский сенатор от Орловской области, врач Владимир Круглый допустил появление опасного штамма в России у людей, прибывающих из Египта.