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17:04, 28 ноября 2021

Столичного епископа отстранили от церковных постов после видео, на котором он ударил другого священника

Решение принял патриарх Кирилл. В его распоряжении говорится, что епископа Мытищинского Феофилакта временно отстраняют от руководства Андреевским мужским монастырем, а также от исполнения обязанностей помощника первого патриаршего викария по Москве.

Причиной же стало видео в социальных сетях и на видеоплатформе YouTube. На нем видно, как епископ Мытищинский Феофилакт во время церковной службы ударяет рукой по голове другого священнослужителя. Автор ролика утверждает, что кадры были сняты в Андреевском мужском монастыре, где епископ является руководителем уже 9 лет. Сейчас видеоматериал изучает Общецерковная дисциплинарная комиссия, пишет агентство ТАСС. Теперь место Феофилакта в монастыре, согласно распоряжению патриарха, займет митрополит Каширский Феогност. А управление викариатством будет поручено епископу Верейскому Пантелеимону.

Ранее епископа Мытищинского Феофилакта уже отстранили от должности исполняющего обязанности первого заместителя Управления делами Московской патриархии.


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