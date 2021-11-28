Новый штамм коронавируса назвали «омикрон» по 15-й букве греческого алфавита в обход 13-й — «ню» и 14-й — «кси»

Новый штамм коронавируса, выявленный в ЮАР, получил название «омикрон» ( это 15-я буква греческого алфавита) в обход 13-й — «ню» и 14-й — «кси». Как передает Associated Press, в ВОЗ хотели избежать неудобств для носителей английского и китайского языков. В организации пояснили, что буква «ню» созвучна с английским словом new (новый), а «кси» напоминает распространенную китайскую фамилию. К тому же Китай давно фигурирует в дискуссии о происхождении коронавируса и могло вызвать неполиткорректную реакцию в СМИ.
2021-11-28T16:35:31+03:00
2021-11-28T16:35:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:35, 28 ноября 2021
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