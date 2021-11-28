Талибы* в провинции Бадахшан запретили женщинам работать с мужчинами в одном и том же СМИ. Как сообщил Афганский комитет по защите журналистов, движение «Талибан» также запретило журналисткам находиться в местах массового скопления людей и делать оттуда репортажи. Им предписано вести только религиозные и образовательные программы или читать новости. А еще движение «Талибан» указало на необходимость воздерживаться от демонстрации фильмов и передач, в съемках которых участвуют актрисы. Отдельным пунктом прописана рекомендация не показывать обнаженное человеческое тело.

Движение «Талибан» признано в России террористическим и запрещено.

* «Движение Талибан» - террористическая организация, запрещённая в России.