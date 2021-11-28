Житель Томска, который под видом врача ухаживал за своей бабушкой в ковидном госпитале, уехал из России

Житель Томска Сергей Самборский, который в октябре под видом врача ухаживал за своей бабушкой в ковидном госпитале, уехал из России. Как сообщает признанное российскими властями иноагентом интернет-издание Insider*, Самборский перестал чувствовать себя в безопасности. Сейчас, по сведениям издания, он находится в Тбилиси.

В конце октября Самборский пожаловался уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой на угрозы в свой адрес. Из Москвы в Томск он так и не улетел, опасаясь преследования.

* The Insider - СМИ, признанное иностранным агентом.