В Москве на 73-м году жизни скончался певец и композитор Александр Градский

26 ноября артиста доставили в больницу с подозрением на инсульт. В течение двух суток он находился в тяжёлом состоянии в реанимации. Госпитализации предшествовало резкое ухудшение здоровья после перенесенного коронавируса. Градский считается одним из основоположников русского рока.

Голос и музыка Александра Градского звучат во многих советских и российских кинофильмах. Режиссер одного из них, Светлана Дружинина, в интервью телеканалу «Рен ТВ» назвала его необыкновенно одаренным человеком, который сумел развить свой талант и обучить этому мастерству других певцов. Александр Градский до последних своих дней оставался ярким человеком и жил насыщенной жизнью.