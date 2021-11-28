Мигранты, как сообщает интернет-издание Mash, устроили драку со стрельбой на складе онлайн-магазина Wildberries. Возбуждено уголовное дело.

В посёлке Случайном подмосковного округа Электросталь пятнадцать кладовщиков интернет-сервиса не поделили деньги и устроили массовую драку. Об этом, не называя источника, сообщает сетевое издание Mash. По этим данным, конфликт произошёл поздно ночью 21-го ноября, а его участники использовали ножи и огнестрельное оружие. Один человек ранен. Пострадавшего доставили в больницу знакомые. Еще один подозреваемый задержан – его нашли по оставленному на месте драки мобильному телефону.

В Wildberries эту информацию еще не комментировали. В прокуратуре Подмосковья в свою очередь подтвердили данные о драке со стрельбой в Электростали. Там добавили, что одного предполагаемого участника потасовки отправили под стражу, а личности остальных устанавливается.

Агентство ТАСС со ссылкой на подмосковное МВД пишет, что драка произошла из-за разногласий по работе. Однако, интернет-издание уточняет, что, по предварительной версии следователей, среди кладовщиков были те, кто воровал товары и продавал похищенное. Возможно, они не смогли распределить деньги, полученные с украденного.

Дело возбудили по статье о хулиганстве, которая подразумевает до семи лет лишения свободы.