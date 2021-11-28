В Роспотребнадзоре утверждают, что в России на сегодня не обнаружен новый штамм коронавируса «омикрон»

Ученые ссылаются на результаты последних исследований, проведенных специальной научной группой при ведомстве. Речь идет, в частности, о работе по секвенированию геномов коронавируса, в том числе от тех, кто недавно посещал зарубежные страны.

Впрочем, заявление о том, что штамма «омикрон» в России нет было сделано на фоне опасений, высказанных одним из членов Совета Федерации. Сенатор и заслуженный врач России Владимир Круглый сказал, что новый вариант коронавируса с большой долей вероятности уже проник в страну. Он объяснил свои предположения тем, что авиасообщение между Россией и рядом африканских стран, в том числе Египтом, продолжает действовать. При этом о конкретных случаях заражения новым штаммом в России Круглый не упомянул.

О появлении нового штамма коронавируса стало известно в среду. Он был выявлен в Ботсване и Южно-Африканской республике. По мнению ряда ученых, этот вариант может обладать большей заразностью и преодолевать защиту вакцин.