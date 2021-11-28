Первый канал не станет прерывать выход десятого сезона «Голоса», в котором среди наставников участвовал Градский

Первый канал не станет прерывать выход десятого сезона музыкального шоу «Голос», в котором среди наставников участвовал Александр Градский. В пресс-службе телеканала выразили соболезнования в связи со смертью певца и композитора и рассказали, что знаменитый музыкант продолжал работу над шоу даже несмотря на ухудшение самочувствия. Решение о форме проведения финальных выпусков будет принято в ближайшее время.

Народный артист России Александр Градский умер сегодня в возрасте 72 лет. Прощание предварительно запланировано на 1-е декабря в основанном музыкантом театре «Градский Холл».