В России за минувшие сутки зафиксировали более 33,5 тыс. новых случаев коронавируса. Как следует из данных оперативного штаба, максимальные суточные приросты отмечены в Москве ( более 3 тыс.), Петербурге и Подмосковье ( более 2 тыс.). При этом за последние сутки от коронавируса умерли 1 тыс. 224 пациента.