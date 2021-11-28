В России за минувшие сутки зафиксировали более 33,5 тыс. новых случаев коронавируса. Как следует из данных оперативного штаба, максимальные суточные приросты отмечены в Москве ( более 3 тыс.), Петербурге и Подмосковье ( более 2 тыс.). При этом за последние сутки от коронавируса умерли 1 тыс. 224 пациента.
2021-11-28T15:33:45+03:00
2021-11-28T15:33:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:33, 28 ноября 2021
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