В Екатеринбурге около 300 человек вышли на согласованный с властями массовый пикет против введения QR-кодов вакцинации

В Екатеринбурге около трехсот человек вышли на согласованный с властями массовый пикет против введения QR-кодов вакцинации. Как передает Znak.com, протестующие собирали подписи под обращением к главному санитарному врачу региона и главе Роспотребнадзора с призывом отменить цифровые коды. Переубедить антипрививочников попытались пришедшие на мероприятие сторонники всеобщей вакцинации. О задержаниях не сообщалось. Аналогичная акция в городе прошла две недели назад.
2021-11-28T15:33:24+03:00
2021-11-28T15:33:24+03:00
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15:33, 28 ноября 2021
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