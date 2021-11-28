В Екатеринбурге около 300 человек вышли на согласованный с властями массовый пикет против введения QR-кодов вакцинации

В Екатеринбурге около трехсот человек вышли на согласованный с властями массовый пикет против введения QR-кодов вакцинации. Как передает Znak.com, протестующие собирали подписи под обращением к главному санитарному врачу региона и главе Роспотребнадзора с призывом отменить цифровые коды. Переубедить антипрививочников попытались пришедшие на мероприятие сторонники всеобщей вакцинации. О задержаниях не сообщалось. Аналогичная акция в городе прошла две недели назад.