Российские дипломаты в ЮАР создали Telegram-каналы для оперативного информирования россиян об отмене авиарейсов

Российские дипломаты в ЮАР, как сообщает ТАСС, создали Telegram-каналы для оперативного информирования россиян об отмене авиарейсов в связи с выявлением в стране омикрон-штамма коронавируса. В ЮАР на сегодняшний день насчитывается около 150 зараженных новой разновидностью инфекции. Новый штамм уже выявлен в ряде европейских стран. Сегодня же власти Голландии сообщили о тринадцати случаях заражения омикроном. При этом министр здравоохранения страны не исключил, что число носителей вируса может возрасти. Российские санитарные власти случаев заражения пока не выявили.
2021-11-28T15:31:47+03:00
2021-11-28T15:33:03+03:00
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15:31, 28 ноября 2021
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