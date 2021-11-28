Российские дипломаты в ЮАР создали Telegram-каналы для оперативного информирования россиян об отмене авиарейсов

Российские дипломаты в ЮАР, как сообщает ТАСС, создали Telegram-каналы для оперативного информирования россиян об отмене авиарейсов в связи с выявлением в стране омикрон-штамма коронавируса. В ЮАР на сегодняшний день насчитывается около 150 зараженных новой разновидностью инфекции. Новый штамм уже выявлен в ряде европейских стран. Сегодня же власти Голландии сообщили о тринадцати случаях заражения омикроном. При этом министр здравоохранения страны не исключил, что число носителей вируса может возрасти. Российские санитарные власти случаев заражения пока не выявили.