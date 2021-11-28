Президент Чехии Милош Земан назначил новым премьером Петра Фиалу

Торжественная церемония прошла в президентском замке Ланы. При этом, из-за того, что глава государства до сих пор болен коронавирусной инфекцией, в зале пришлось установить стеклянный куб, в котором на инвалидном кресле сидел президент.

Сам Фиала заявил, что готов взять на себя ответственность и начать бороться с проблемами Чехии. Среди них он назвал энергетический кризис, инфляцию и темпы распространения коронавируса в стране.

Чешский глава не сразу смог утвердить Фиалу в его должности. Около месяца назад Милош Земан был госпитализирован с циррозом печени. В какой-то момент ему даже потребовалось ввести специальный зонд для питания, писали местные СМИ. И почти сразу же после выписки президента госпитализировали вновь, но уже с подтвержденным диагнозом коронавирус. Как сообщает Чешское телевидение, из больницы Милоша Земана отпустили только вчера.

Петр Фиала уже представил президенту предполагаемый состав кабинета министров, однако, когда он будет утвержден, пока не известно.