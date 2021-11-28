Новая газета: Администрация области запретила журналистам общаться с пострадавшими при взрыве на шахте Листвяжная

Администрация Кемеровской области, по данным Новой газеты, запретила журналистам общаться с пострадавшими при взрыве на шахте Листвяжная. ЧП унесло жизни 51-го человека, пострадали почти 80. Издание также утверждает, что власти региона отказываются сообщить о дате отпевания и похорон погибших.

У входа в областную больницу в Кемерове, куда после ЧП на шахте в четверг доставили большинство пострадавших горняков и спасателей, стоят полицейские. Журналистов в клинику они не пускают, пишет Новая газета. В пресс-службе администрации правительства региона сначала сослались на некий приказ минздрава, который запрещает общаться с выжившими людьми, однако позже уточнили, что это ошибка, никакого приказа нет. По новой версии, сотрудников СМИ не пускают к пострадавшим по распоряжению врачей. В строжайшем секрете как пишет Новая газета держится информация о похоронах шахтёров и горноспасателей. О проведении церемонии прощания многие журналисты, которые работают в Кузбассе, узнали только после сообщения госагентства РИА. Ему директор военизированной горноспасательной части МЧС рассказал, что сегодня прощаются с двумя из пятью погибшими спасателями. На отпевание пришло несколько сотен людей. Между тем в пресс-службе администрации правительства настаивают, что семьи погибших против присутствия представителей СМИ на похоронах. Там также сказали, что никакой информации РИА не передавали.

После трагедии на шахте возбудили уголовные дела о халатности и нарушении требований безопасности. Арестовано пятеро фигурантов, в том числе начальник шахты и его заместитель, а также руководитель участка, на котором ЧП произошло.