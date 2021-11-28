Прощание с Александром Градским планируется на 1-е декабря в помещении театра «Градский Холл»

Прощание с Народным артистом России Александром Градским планируется на 1-е декабря в помещении театра «Градский Холл». Об этом ТАСС сообщил представитель театра. По его словам, время панихиды еще уточняется.

Александр Градский был необыкновенно талантливым человеком, его концерты всегда собирали толпы фанатов, поделилась воспоминаниями в эфире «Телеканала 360» певица Лолита Милявская.

Александр Градский умер сегодня ночью на 73-м году жизни. За несколько дней до этого он был госпитализирован с подозрением на инсульт, а в сентябре перенес коронавирус.