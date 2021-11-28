Академик РАН Иоселиани считает экскурсии в «красную зону» неэтичными и противоречащими правилам безопасности

Академик РАН Давид Иоселиани считает экскурсии в «красную зону» ковидных больниц неэтичными и противоречащими правилам безопасности. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я понимаю, что защитные костюмы — это в какой-то степени предупреждает и помогает не заболеть, но все равно какой-то риск остается заболеть. Так для чего подвергать людей лишнему риску? Чтобы показать, что люди страдают? Во-первых, это неэтично, показывать страдающего человека, больного человека и на этом примере сказать «вот вы можете так заболеть, страдать и так далее». Я считаю, это неправильно. Тем более врачи. Врачи должны быть наиболее гуманные и наиболее щепетильно относящимися к здоровью человека и делать все, чтобы человек был здоров, а не наоборот», — пояснил он.

Академик напомнил и о запрете на разглашение тайны больного. «Есть никем не отмененная клятва Гиппократа, где возбраняется и разглашение тайны болезни и тайны больного. Мы не должны разглашать болезнь человека, это его право — скрывать, а если он хочет, наоборот, оглашать, но это он должен делать, а не врач», — считает Д.Иоселиани.

Хорошим методом борьбы с нежеланием людей прививаться мог бы стать допуск на российский рынок зарубежных вакцин, считает академик.

Накануне противникам вакцинации в Москве устроили экскурсию по реанимации и «красной зоне». Экскурсия была организована после открытого письма врачей коронавирусных больниц к известным противникам вакцинации, в котором врачи предлагали своими глазами увидеть опасность инфекции.