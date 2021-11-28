Сенатор от Орловской области допускает, что в России уже есть зараженные омикрон-штаммом коронавируса

Сенатор от Орловской области Владимир Круглый допускает, что в России уже есть зараженные омикрон-штаммом коронавируса. В интервью РИА Новости он сказал, что источником распространения инфекции могут быть граждане, приехавшие из Египта. Других подробностей и ссылок на эту информацию он не привел.