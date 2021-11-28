В Минздраве Франции не исключают, что новый омикрон-штамм коронавируса уже может циркулировать по стране

Как заявил министр здравоохранения Оливье Веран, подтверждений тому нет, но это вопрос нескольких часов. За последние несколько дней новый штамм Covid-19 выявлен в Германии, Италии, Британии, Нидерландах и Бельгии. О зараженных омикрон-штаммом на своих территориях сообщили власти Гонконга и Израиля.

В Британии не считают нужным ужесточать ограничения из-за омикрон штамма коронавируса. Как заявил Sky News министр здравоохранения СК Саджид Джавид, карантинные меры имеют высокую цену с экономической точки зрения. По мнению министра, подобные решения нужно принимать очень и очень осторожно. При этом он выразил надежду на то, что британцы будут строго соблюдать уже действующие меры безопасности.



Новые антиковидные ограничения в Италии пока не предусмотрены, но в ближайшее время может быть принято решение о введении карантина и двойного ПЦР-теста для приезжающих. Об этом интервью газете «Стампа» заявил замминистра здравоохранения Пьерпаоло Силери. Накануне в стране было объявлено о выявлении первого случая заражения омикрон-штаммом коронавируса.