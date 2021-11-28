Цивилев: Выплаты из бюджета Кузбасса уже получили 60 пострадавших и семьи 27-ми погибших на шахте «Листвяжная»

Выплаты из бюджета Кузбасса уже получили 60 пострадавших и семьи 27-ми погибших на шахте «Листвяжная». Об этом рассказал губернатор региона Сергей Цивилев. Он также сообщил, что мониторинг состояния аварийной шахты будет продолжаться до завтрашнего дня. В результате взрыва метана и задымления на «Листвяжной» погиб 51 человек, около 80-ти пострадали.