В Приморье браконьер застрелил амурского тигра

Заведено уголовное дело.

В тридцати километрах от села Глубинное на севере Приморского края в лесном массиве нашли тушу самца амурского тигра. В МВД объявили, что, по предварительным данным, животное убито в результате огнестрельного ранения. Ведомство назначило баллистическую и ветеринарную экспертизу.

Также в полиции завели уголовное дело по статье о незаконной добыче особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу. Предполагаемому нарушителю грозит штраф до миллиона рублей и срок до четырёх лет колонии.

Тем временем интернет-издание Mash сообщает, что первым подозреваемым стал глава отдела экономической безопасности ГУ МВД по Владивостоку Илья Корчевец. По этим данным, он мог случайно застрелить животное, когда был с друзьями на охоте. Сам он говорил, что они с другими охотниками нашли в лесу тушу тигра и сразу же вызвали полицию.

Амурский тигр — один из самых редких хищников в мире. Он находится на грани исчезновения и занесен как в Международную, так и в российскую Красные книги. Считается, что на Дальнем Востоке этих животных осталось около пяти сотен.