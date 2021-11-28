«Сбер»: Россияне, скрывающие активы от кредиторов, предпочитают недвижимость в Испании, Великобритании и США, на Кипре

Россияне, скрывающие активы от кредиторов, по данным «Сбера», предпочитают недвижимость в Испании, Великобритании и США, а также на Кипре. Ее стоимость оценивается не менее, чем в 1 млрд долларов.

На недвижимость, как говорится в отчете коллекторского агентства «АктивБизнесКонсалт» (это дочерняя компания «Сбера»), приходится более 90% активов российских должников за границей. В анализе приводится их примерный портрет. Так, к примеру, средний возраст должника, скрывающего активы в Испании – 54 года, но четверти таких клиентов уже больше 60 лет. Среди них преобладают мужчины. Аналитики при этом утверждают, что наибольшая часть их недвижимости сосредоточены всего в трех провинциях, а некоторые локации можно даже назвать «деревнями должников».

Между тем большинство неплательщиков с британскими активами, как отмечается в исследовании, имеют гражданство нескольких государств, а у каждого пятого российского должника есть по три паспорта. 90% от общего числа таких россиян ведут бизнес за границей. Для сравнения: среди тех, кто скрывает свои активы в Испании, предпринимательством за рубежом занимаются только 13%.

Сколько именно российских должников попало в выборку, на основе которой было сделано исследование, не уточняется.