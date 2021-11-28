Президент Чехии назначил премьер-министром республики лидера победившей на выборах партийной коалиции «Вместе»

Президент Чехии Милош Земан назначил премьер-министром республики лидера победившей на выборах партийной коалиции «Вместе» Петра Фиалу. Официальное назначение должно было состояться еще несколько дней назад. Земан собирался сделать это после возвращения из военного госпиталя, куда он был помещен в связи с циррозом печени, но буквально на следующий день у президента выявили коронавирус, и он снова был госпитализирован.