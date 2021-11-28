Южноафриканский врач описала признаки заражения омикрон-штаммом коронавируса

Южноафриканский врач, глава Медицинской ассоциации ЮАР Анжелик Кутзе описала признаки заражения омикрон-штаммом коронавируса, выявленного в этой стране несколько дней назад. По ее словам, десять дней назад к ней стали приходить больные с жалобами на предельную усталость и угнетенность, а также на сильную головную боль. Только у одного или двух была несколько повышенная температура и болело горло. Последующие тесты выявили у пациентов новый штамм коронавируса. При этом оказалось, что у инфицированных уровень кислорода в крови не падал. Госпитализация никому не потребовалась. Глава Медассоциации ЮАР отметила, в основном омикрон-штаммом заражаются молодые люди, не прошедшие вакцинацию.
2021-11-28T13:32:36+03:00
2021-11-28T13:32:36+03:00
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13:32, 28 ноября 2021
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