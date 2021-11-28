Журналистам запретили общаться с горняками, пострадавшими во время аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе. Как сообщили «Новой газете» в Кемеровской администрации, у них есть категорический приказ Минздрава лечить, а не превращать пациентов в клоунов. Позже выяснилось, что такого приказа не существует, но к пострадавшим не пускают по рекомендации врачей.

В администрации также отказываются сообщить о дате похорон горняков несмотря на то, что, по сведениям РИА Новости, траурные церемонии уже начались. В частности, сегодня хоронят двоих из пяти погибших спасателей.

Напомним, в результате взрыва метана и пожара на «Листвяжной» погиб 51 человек, выжить удалось одному.