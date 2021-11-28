Народный артист России, певец и композитор Александр Градский умер в возрасте 72 лет

За свою карьеру Градский написал музыку более чем к 40 художественным фильмам и несколько рок-опер. В последние годы Градский был одним из наставников в шоу «Голос» на «Первом канале» и худруком основанного им театра «Градский Холл».
2021-11-28T13:31:28+03:00
2021-11-28T13:31:28+03:00
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13:31, 28 ноября 2021
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