Петербуржцы восстановили уличный портрет Достоевского, который ранее закрасили коммунальщики

Рисунок к юбилею писателя не согласовали с чиновниками.

Портрет Фёдора Достоевского на стене одного из домов в Кузнечном переулке приобрел печать благородной старины после того, как несколько активистов сняли с изображения слой жёлтой краски. Именно этот цвет, который так не нравился писателю, использовали рабочие, чтобы замазать копию портрета кисти Перова. Впервые фреску разместили на дворовом фасаде дома рядом с музеем-квартирой Достоевского три года назад. Вскоре граффити закрасили, но художники восстановили изображение. Последний раз картину обновили к двухсотлетнему юбилею писателя, который отмечали две недели назад. Однако через несколько дней рабочие снова нанесли на портрет грязно-жёлтые разводы. В ответ горожане смыли краску. При этом пострадала и сама фреска. На тёмном фоне изображения остались отметины и сколы, однако они почти не затронули то место, где находится лицо писателя.

В прошлом году петербургские коммунальщики закрасили портрет поэта Иосифа Бродского напротив его музея; а удалить изображение писателя Даниила Хармса с дома, где он жил, чиновники потребовали через суд.