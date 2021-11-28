В Германии предприниматель прививал граждан вакциной от коронавируса собственного производства

Теперь на него могут завести уголовное дело.

Прививочную компанию устроил владелец аэропорта в немецком городе Любек Винфрид Штёкер. Он заявил, что готов лично иммунизировать всех желающих. После этого в аэропорт пришло не менее 230 человек, пишет медиакорпорация Deutshe Welle. 50 из них спели получить препарат в специально отведенном для этого месте еще до появления полиции.

Когда же правоохранители приехали, они записали личные данные всех присутствующих, а также изъяли образцы вакцины и использованные шприцы. Как сообщили в полицейском управлении Любека, если там действительно окажется самостоятельно приготовленный препарат, не одобренный регулятором, это ляжет в основу уголовного дела.

Предприниматель и профессор Винфрид Штёкер еще в апреле прошлого года сообщил, что самостоятельно в собственной лаборатории разработал препарат и провел испытания, которые показали 97% эффективность. Тесты он проводил на своих родных и близких, а также друзьях и знакомых.

Между тем, другие немецкие ученые, отмечает Deutshe Welle, уже неоднократно оспаривали эффективность вакцины Штёкера.