На шахте в Кузбассе, где прогремел взрыв, начали бурение для подачи внутрь инертного газа

Это делается, чтобы снизить риск повторной детонации метана, передает ТАСС. Погиб в четверг 51 человек, включая 5 спасателей. Пострадавших 75. Пока из шахты удалось поднять тела только 11-ти жертв.

Родственники и знакомые погибших на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области шахтеров считают, что причиной трагедии стало несоблюдение техники безопасности руководством. Об этом они рассказали Русской службе BBC.

По официальной версии, причина аварии — взрыв метана и последовавшее задымление, от которого задохнулись люди.