Певец и музыкант Александр Градский умер ночью в Москве на 73-м году жизни

Накануне стало известно, что Народного артиста России госпитализировали с подозрением на инсульт. В сентябре он перенёс коронавирус.

Редкий диапазон в три с половиной октавы. Более двухсот песен, несколько рок-опер, музыка к фильму Андрея Кончаловского «Романс о влюблённых» и десяткам других художественных и документальных картин. Александр Градский одним из первых начал играть рок в Советском Союзе. Певцом и музыкантом решил стать в 14 лет после того как открыл Beatles. В 60-х выступал в группах Славяне и Скоморохи, в ней юный музыкант, только окончивший школу, пел уже не песни битлов и роллингов, а собственного сочинения и в основном на русском языке.

Параллельно участвовал в выступлениях ВИА «Скифы» и «Лос Панчос». Знаменитым на всю страну Александр Борисович стал в 23 года, после выхода фильма Кончаловского. Журнал Billboard вскоре назвал его «Звездой года» за исполнение вокальных партий и музыку к этой картине. Тогда, в 70-х о музыканте и певце говорили, что он может спеть хоть передовицу газеты «Правда».

Длинные волосы, тёмные очки, 12-струнная гитара и мощнейший голос. Градский с лёгкостью покорял публику в любых городах и странах. Одним из его хитов стала песня «Как молоды мы были» на музыку Александры Пахмутовой и стихи Николая Добронравова.

Музыкант пробовал себя и на академической сцене, с успехом исполнял партию Звездочёта в опере «Золотой петушок» Римского-Корсакова в Большом театре. В записи рок-оперы Градского «Стадион» о военном перевороте в Чили участвовали звёзды от Аллы Пугачёвой до Иосифа Кобзона. Ещё одной его рок-оперой была «Мастер и Маргарита» по роману Михаила Булгакова, музыкант работал над ней много лет. В последние годы Александр Борисович был одним из наставников шоу «Голос» на Первом канале и руководил театром «Градский холл».

О времени и месте прощания с Александром Градским информации пока нет.

Огромной потерей назвал уход Александра Градского музыкальный обозреватель «Эха Москвы» и заслуженный деятель искусств Николай Тамразов. Николай Тамразов отметил, что люди, любившие Александра Градского и его музыку, всегда будут его помнить.