Музыкальный обозреватель Тамразов назвал огромной потерей уход из жизни Александра Градского

Музыкальный обозреватель, заслуженный деятель искусств Николай Тамразов назвал огромной потерей уход из жизни певца и композитора Александра Градского. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Это огромная, даже необъяснимо какая потеря для мира музыки нашей, для того, каким он был гражданином, человеком, влюбленным в свою страну, в людей, для которых работал, жил. Будем о нем помнить всегда, он замечательный был во всех отношениях», – сказал он.

Смерть Градского была непредсказуемой и неожиданной, отметил Тамразов. «Ушел из жизни замечательный музыкант, замечательный человек. Ушел настолько неожиданно, настолько непредсказуемо, что даже трудно передать состояние, в котором сейчас находимся мы, люди, которые его знали, любили, общались с ним», – поделился он.

Народный артист России Александр Градский умер в возрасте 72 лет. По сообщениям СМИ он был на днях доставлен в больницу с подозрением на инсульт. Место и время похорон пока не названы.