Новый штамм коронавируса «омикрон» обнаружили в нескольких европейских странах

Привезти вирус на территорию Евросоюза могли прибывшие из Южно-Африканской республики. Об этом накануне сообщили представители сразу нескольких государств. В частности, одной из первых стран, рассказавших об обнаружении нового штамма на своей территории, стала Германия. По словам министра по социальным вопросам, инфицированный приезжий уже изолирован. Пока ожидаются окончательные результаты его анализов. В Великобритании, как сообщили в правительстве, уже подтвердилось 2 случая заражения штаммом. Омикрон, вероятно, обнаружен и у жительницы Чехии, которая вернулась домой из Египта, рассказали в министерстве здравоохранения. Ковид диагностирован более чем у 60 авиапассажиров в Нидерландах. Они тоже прибыли в королевство из Южно-Африканской республики. Но власти пока не знают, о каком именно варианте вируса идет речь.

В московском научно-исследовательском центре по лечению вирусных инфекций сказали интернет-изданию «Газета.ру», что в России омикрон может появиться в любое время, учитывая, что воздушное сообщение с африканскими странами закрывают только сегодня. О новом, вероятно, более опасном, штамме Всемирная организация здравоохранения сообщила всего два дня назад и назвала его вызывающим опасения.

Более 20 стран мира уже ограничили авиасообщение с африканским континентом.