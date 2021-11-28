Издание SOTA пишет, что наказание за ложную информацию чаще применяют против критиков властей

Антрополог Александра Архипова проанализировала почти 250 случаев возбуждения уголовных и административных дел за последние два года. Она выяснила, что публикации противников вакцин и сторонников разных конспирологических теорий на этот счет были поводом для наказания только в 10% случаев, а в остальных людей наказывали за мнение, что государство не готово к пандемии и манипулирует статистикой.