Пикет против введения QR-кодов проходит в Екатеринбурге

Как передает «Интерфакс», сотрудники полиции наблюдают за акцией и не вмешиваются. Численность участников агентство не приводит. Организатор из общественного объединения «Родительский надзор» утверждает, что согласовали с властями пикет на сто человек. С конца октября цифровые коды, подтверждающие иммунитет от коронавируса, в Свердловской области стали обязательными для посещения ряда общественных мест.