Пикет против введения QR-кодов проходит в Екатеринбурге

Как передает «Интерфакс», сотрудники полиции наблюдают за акцией и не вмешиваются. Численность участников агентство не приводит. Организатор из общественного объединения «Родительский надзор» утверждает, что согласовали с властями пикет на сто человек. С конца октября цифровые коды, подтверждающие иммунитет от коронавируса, в Свердловской области стали обязательными для посещения ряда общественных мест.
2021-11-28T12:31:56+03:00
2021-11-28T12:31:56+03:00
https://echo.msk.ru/news/2943112-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
12:31, 28 ноября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
«Заговор Кремля против свободного мира» должен выглядеть максимально масштабным Украинцам, которые недавно официально опровергли «сенсацию» американских СМИ о наращивании российских войск у украинской границы, судя по всему, сделали внушение – мол, в Вашингтоне лучше знают, что происходит у ваших границ…
Дмитрий Быков: Сегодня в России самые умные те, кто не совпадает с господствующим настроением В России личности в истории абсолютно ничтожна, потому что российская история — это заведенный циклический механизм. Играть здесь роль — это примерно что растапливать зимой полярные льды. Ничего вы не сделаете…