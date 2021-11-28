В России за сутки от коронавируса умерли еще 1 224 пациента, сообщили в оперативном штабе

В Москве – 95, в Петербурге – 68 летальных исходов. В Подмосковье – 61. Показатели несколько снижаются по сравнению со вчерашним днем, но остаются на печально высоком уровне. За сутки выявлено по всей стране 33,5 тысячи новых заболевших. В Москве – около 3-х тысяч. Вчера было около 3,5 тысяч.