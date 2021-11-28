Белорусские пограничники объявили о том, что нашли на границе с Литвой погибшего мигранта

Причины смерти еще не установлены.

Тело погибшего было в спальном мешке. Как сказано официальном телеграмм-канале Пограничного комитета Белоруссии, это мужчина «афро-азиатской внешности возрастом около 30 лет». В ведомстве утверждают, что умершего нашли непосредственно на границе в районе поселка Видзы на севере страны, и что его выбросили в этой зоне сотрудники литовских силовых служб. На место происшествия, как отметили пограничники, вызвали следственную группу.

Представители литовских властей эту информацию еще не комментировали. На этой неделе они увеличили число проверок транспортных средств, приезжающих из Белоруссии. Так, в грузовике с торфом с белорусскими номерами нашли четырёх Граждан Ирака. В Вильнюсе сказали, что Минск отказался принимать этих людей обратно. В литовском МИДе отмечали, что чиновники сейчас обсуждают вариант полного закрытия всех пропускных пунктов на этой границе.

О похожих проблемах в минувший четверг отчитались и польские власти рассказали. В Вильнюсе объявили, что сотни мигрантов в том числе и при поддержке белорусских силовиков, не прекращают попыток незаконно попасть на территорию стран ЕС.

Также сегодня должен был состояться очередной рейс в Ирак для мигрантов, желающих вернуться домой, однако, его отложили. На текущий момент запланировано еще два самолёта для этих людей, который прилетят в Минск завтра и послезавтра.