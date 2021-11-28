Израильские ученые заявили, что разработали способ уничтожать коронавирус за две секунды

Специалисты из Ариэльского университета использовали для этого особое излучение с длиной волны около 3-х миллиметров. Как пишет газета Jerusalem Post, такие волны позволяют дезинфицировать различные поверхности куда быстрее других способов, к примеру, если применят с этой целью ультрафиолет, то потребуются минуты, а иногда целый час.
2021-11-28T12:05:00+03:00
2021-11-28T12:34:40+03:00
https://echo.msk.ru/news/2943106-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3572948.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
12:05, 28 ноября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
«Заговор Кремля против свободного мира» должен выглядеть максимально масштабным Украинцам, которые недавно официально опровергли «сенсацию» американских СМИ о наращивании российских войск у украинской границы, судя по всему, сделали внушение – мол, в Вашингтоне лучше знают, что происходит у ваших границ…
Дмитрий Быков: Сегодня в России самые умные те, кто не совпадает с господствующим настроением В России личности в истории абсолютно ничтожна, потому что российская история — это заведенный циклический механизм. Играть здесь роль — это примерно что растапливать зимой полярные льды. Ничего вы не сделаете…