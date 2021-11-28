Израильские ученые заявили, что разработали способ уничтожать коронавирус за две секунды

Специалисты из Ариэльского университета использовали для этого особое излучение с длиной волны около 3-х миллиметров. Как пишет газета Jerusalem Post, такие волны позволяют дезинфицировать различные поверхности куда быстрее других способов, к примеру, если применят с этой целью ультрафиолет, то потребуются минуты, а иногда целый час.