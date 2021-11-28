В целом ряде стран ввели ограничения из-за появления нового штамма коронавируса «омикрон»

Один из наиболее масштабных запретов будет действовать с понедельника в Израиле. В страну как минимум на 14 дней будет закрыт въезд для всех иностранцев. Исключения будут действовать только для тех случаев, которые будут одобрены властями еврейского государства. Израильтян, возвращающихся из-за рубежа, обяжут соблюдать режим изоляции. Кроме того, на мероприятия численностью более 50 человек будут пускать только привившихся или переболевших не более полугода назад.

В Швейцарии, в свою очередь, из-за нового штамма коронавируса ввели 10-дневный карантин для граждан еще пяти стран – среди них Великобритания, Нидерланды, Чехия и Египет. Это связано с тем, что в этих государствах ранее был обнаружен вариант «омикрон» или он предполагается у некоторых заболевших. Всего под обязательную изоляцию в Швейцарии подпадают граждане уже 15 стран.

А в Германии будет действовать двухнедельных карантин для жителей стран Южной Африки. Авиакомпаниям, вылетающим оттуда, разрешено брать на борт лишь жителей ФРГ.

О появлении нового штамма коронавируса стало известно в среду. Он был выявлен в Ботсване и Южно-Африканской республике. По мнению ряда ученых, этот вариант может обладать большей заразностью и преодолевать защиту вакцин.