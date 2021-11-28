В России за сутки выявили 33,5 тысячи новых инфицированных коронавирусом, скончались 1 224 пациента

Это данные оперативного штаба. По сравнению со вчерашним днем показатели несколько снизились. В Москве выявлено около 3-х тысяч новых заболевших, накануне было около 3,5 тысяч. В столице за сутки скончались 95 человек, вчера 96.
2021-11-28T11:41:53+03:00
2021-11-28T11:52:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:41, 28 ноября 2021
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