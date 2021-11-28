Белорусские пограничники заявили, что нашли на границе с Литвой тело мигранта

В ведомстве утверждают, что беженец был избит, а его труп якобы выбросили литовские силовики, передает «Интерфакс». Кризис на границах Белоруссии со странами Евросоюза продолжается с начала ноября, когда несколько тысяч приезжих с Ближнего Востока стали пытаться прорваться в Польшу. В Варшаве уверены, что власти Белоруссии обманом заманили мигрантов на свою территорию и используют этих людей для давления на ЕС. Часть мигрантов возвращают на родину в Ирак. Накануне из Минска вылетел очередной самолет.