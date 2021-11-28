Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что штамм «омикрон» может распространяться между вакцинированными людьми

По его словам, пока неизвестно, насколько эффективны прививки, но есть веские основания предполагать, что они обеспечивают определенную защиту. В связи с угрозой резкого роста заболеваемости в Великобритании введены требования для всех въезжающих в страну сдавать тесты на ковид и уходить на карантин до получения результатов. Израиль с завтрашнего дня на две недели запрещает въезд всем иностранцам.